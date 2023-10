Les réponses de l’enquête annuelle de la NBA enfin dévoilées, Jokic et les Nuggets au sommet

Florian Barré

Comme chaque année, la NBA réalise une enquête de 50 questions auprès des différents GM de la ligue. Qui sera le MVP de la saison 2023-24 ? Quelle franchise remportera le titre ? Qui est le meilleur meneur de la NBA ? Qui a réalisé les meilleurs mouvements de trade durant l’été ? Quel rookie sera le meilleur joueur dans cinq ans ? Des questions parmi tant d’autres qui ont enfin trouvé leurs réponses. Tour d’horizon.

Les deux semaines précédant l’ouverture des camps d’entraînement de la NBA ne sont généralement pas le moment de procéder à des échanges qui modifient le paysage du championnat. Mais la ligue a été ébranlée lorsque les Portland Trail Blazers ont envoyé Damian Lillard aux Milwaukee Bucks le 28 septembre et que ces mêmes Blazers ont ensuite trouvé un point de chute pour Jrue Holiday, à Boston. Ces deux accords ont eu un impact sur la 22e enquête annuelle des directeurs généraux de la NBA, les Celtics recevant un tiers des choix des votes pour remporter le championnat 2023-24, ex-æquo avec les Nuggets (33%). Bucks (23%), Suns (7%) et Clippers (3%) complètent le top 5. Pour rappel, la saison passée, Milwaukee avait obtenu 43% des suffrages.

Jokic toujours au top

Selon les GM de la ligue, Boston devrait également remporter la Conférence Est (53%). De même pour Denver à l’Ouest (70%). Le titre de MVP semble lui, destiné à Nikola Jokic (43%), devant Giannis Antetokounmpo (20%) et Jayson Tatum (13%). À la question « si vous démarriez une franchise aujourd’hui et pouviez recruter n’importe quel joueur de la NBA, qui serait-ce ? », les directeurs généraux ont logique répondu Jokic. Mais ces derniers ne le place que deuxième derrière Stephen Curry (40%) en ce qui concerne le joueur qui oblige les entraîneurs adverses à faire le plus d’ajustements. Enfin, c’est Anthony Edwards qui est le plus susceptible de connaître une saison exceptionnelle (23%).

Lillard aura un impact conséquent

Les GM ont également dû choisir le 5 majeur de la ligue en désignant le meilleur meneur (Stephen Curry, 63%), le meilleur shooteur (Devin Booker, 63%), le meilleur petit attaquant (Jayson Tatum, 47%), le meilleur ailier fort (Giannis Antetokounmpo, 97%) et le meilleur pivot (Nikola Jokic, 93%). En ce qui concerne l’avant-saison, Celtics et Bucks terminent premiers ex-æquo pour ce qui est de l’équipe qui a réalisé les meilleurs mouvements de trade. Les Blazers terminent sur la troisième marche du podium, preuve que Lillard était au centre de toutes les têtes. C’est d’ailleurs ce même Lillard qui est élu « joueur acquis qui aura le plus grand impact dans sa nouvelle franchise ». De son côté Marcus Smart, transféré à Memphis, est désigné comme la recrue la plus sous-estimée.

Victor Wembanyama attendu, Erik Spoelstra félicité