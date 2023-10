Les 5 grands favoris de la nouvelle saison NBA

Florian Barré

La saison NBA 2023-24 a débuté depuis quelque temps avec la journée des médias, le camp d’entraînement et les premiers matchs de présaison. L’intersaison a encore une fois vu de nombreux transferts de joueurs à travers la ligue et ces derniers pèseront tout au long de l’année. La question désormais est de savoir : quelle franchise succèdera aux Denver Nuggets ? Petit tour d’horizon.

Damian Lillard aux Bucks, Jrue Holiday et Kristaps Porzingis aux Celtics, Bradley Beal aux Suns, Chris Paul aux Warriors sans oublier Victor Wembanyama aux Spurs… La NBA a été sacrément chamboulée durant l’été avec, entre autres, les trades susmentionnés. De leur côté, les Nuggets de Nikola Jokic n’ont pratiquement pas bougé. En dehors du départ notable de Bruce Brown vers l’Indiana, la franchise du Colorado démarrera la saison avec le même roster que l’an passé. De quoi faire de Denver les principaux favoris à leur propre succession.

NBA : Wembanyama flamboyant pour ses débuts en présaison https://t.co/NTMZD0pq9S pic.twitter.com/yCjjl76AAV — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Denver favori numéro 1 ?

En effet, les Nuggets, en tant que champions en titre, entrent dans l'année comme l'équipe à battre. Le groupe a rencontré peu de résistance l'année dernière en route vers son premier titre - perdant seulement quatre fois en séries éliminatoires - mais sera sans doute plus mis à rude épreuve cette saison avec une amélioration de la Conférence Ouest au cours de l'été. Les pertes de Bruce Brown et Jeff Green pourraient affecter les choses… ou pas. Avec Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon et Michael Porter Jr. en tête de liste, les Nuggets n’ont pas vraiment de quoi s’inquiéter. Reste désormais à savoir si la soif de victoire sera toujours à son paroxysme.

Les mentions spéciales

Pour contrecarrer les plans de Michael Malone, d’autres franchises semblent avoir relativement progressées durant l’intersaison. À l’Ouest, les Warriors de Stephen Curry, les Clippers de Kawhi Leonard, les Kings de Domantas Sabonis, les Mavericks de Luka Doncic et les Grizzlies de Ja Morant auront sans doute l’envie de bien figurer. De là à les voir comme des prétendants sérieux au titre… peut-être pas. De même pour le Heat de Jimmy Butler, les Cavaliers de Donovan Mitchell et les 76ers de Joël Embiid à l’Est. Toutes ces franchises doivent atteindre les playoffs dans un premier temps, puis se battre pour aller jusqu’aux Finales de conférence ensuite. Aller encore plus loin dans la compétition serait sans nul doute perçu comme un petit exploit compte tenu des véritables machines de guerre qu’il y a devant.

Le Top 5 !

C’est un monstre à cinq têtes qui se présente à la NBA cette saison. Au milieu, les Denver Nuggets sont logiquement représentés, entourés des Phoenix Suns, des Los Angeles Lakers, des Boston Celtics et des Milwaukee Bucks. Tout d’abord, la franchise de Kevin Durant n’a pas chômé pendant l’été, à commencer par l’acquisition de Bradley Beal des Wizards. Les Suns ont également récupéré de bonnes pièces complémentaires comme Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Yuta Watanabe, Eric Gordon et Drew Eubanks, entre autres. De leur côté, la franchise emmenée par LeBron James a connu une bonne intersaison en faisant appel à Jaxson Hayes, Taurean Prince, Gabe Vincent et Christian Wood. Ils ont également repêché Jalen Hood-Schifino et Maxwell Lewis en plus des prolongations de contrat d’Austin Reaves, Rui Hachimura et Jarred Vanderbilt. Ensuite, Boston va crânement disputer sa chance avec un quatuor absolument dingue composé de Jayson Tatum, Jrue Holiday, Jaylen Brown et Kristaps Porzingis. Comment ne pas les imaginer au sommet en juin prochain ? Peut-être parce que le trio Giannis Antetokounmpo - Damian Lillard - Khris Middleton en décidera autrement du côté de Milwaukee. Quoi qu’il en soit, la bataille s’annonce rude.