NBA : Une superstar des Lakers est comparée à Antetokounmpo par son coach

Après une année passée sur le banc des Lakers, Darvin Ham s’est montré plutôt convaincant. Quelques choix douteux en playoffs certes, mais globalement, son management a été noté comme très encourageant puisqu’il s’est hissé jusqu’en Finales de conférence. Et pour cette nouvelle saison, Ham pourra s’appuyer sur un effectif encore meilleur et un joueur similaire à Giannis Antetokounmpo à ses yeux.

Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis ne sont pas seulement deux des grands hommes les plus dominants du paysage du basket-ball actuel, mais ils devraient également figurer parmi les principaux prétendants au prix MVP 2024. Fait intéressant, Darvin Ham, qui a eu le privilège d'entraîner les deux superstars, a récemment comparé The Brow et The Greek Freak alors qu'il se prépare à diriger les Los Angeles Lakers pour la prochaine saison.

Darvin Ham déclare sa flamme à Davis

« Je le (Davis) considère comme un sacré joueur de basket - de la même manière que je considérais Giannis quand j'étais à Milwaukee. AD, il est de cet acabit. Vous n’avez qu’à le mettre sur le terrain et vous pouvez être sûr qu’il saura trouver sa place. Il a les outils physiques et les compétences nécessaires pour faire tout ce qu'il veut sur le terrain de basket. » a déclaré Ham lorsqu’on lui a demandé à quel poste jouerait l’intérieur américain en 2023/24.

Une comparaison logique ?

Même si certains estiment que les Milwaukee Bucks ont confié plus fréquemment au double MVP des tâches où il faut manier le ballon, Davis a un parcours unique en tant qu'ancien meneur de jeu au lycée, et les traces de ces compétences subsistent encore aujourd'hui, justifiant la comparaison faite par l’entraîneur des Lakers. Cela étant dit, il est facile de comprendre pourquoi Ham a établi des parallèles entre ces deux grands hommes. AD et Giannis font preuve de domination et de polyvalence aux deux extrémités du parquet. Leur capacité à mener à eux seuls leurs équipes respectives jusqu’aux séries éliminatoires témoigne de leur véritable potentiel.