NBA : Darvin Ham dévoile le plan des Lakers pour aider LeBron James

Vince Carter, Robert Parish, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis et… LeBron James. À 38 ans, LBJ s'apprête à vivre une 21e saison en NBA et ainsi, à rejoindre le cercle très fermé des « 21 et plus ». De ce fait, son entraîneur Darvin Ham a révélé comment les Lakers envisagent d'en tirer le meilleur parti. En effet, à partir d’un certain âge, le corps ne répond plus de la même manière et pour préserver un peu plus le King, il faudra parfois le ménager.

Très peu de joueurs atteignent la 21e année en NBA, et parmi les rares qui l'ont fait, aucun n'a eu beaucoup d'impact. Mais LeBron James est construit différemment. Les cinq seuls joueurs à s'être lancés aussi profondément dans une carrière NBA avant LeBron étaient Dirk Nowitzki, Robert Parish, Kevin Garnett, Vince Carter et Kevin Willis, et leurs statistiques combinées au cours de leurs 21e saisons respectives sont inférieures à la moyenne de James lors de sa 20e saison.

« On veut monter un plan efficace »

Et pourtant, LeBron James fêtera bel et bien ses 39 ans en décembre prochain. De quoi en faire le joueur le plus âgé de la NBA, ce qui nécessite forcément un certain degré d’attention quant à sa charge de travail. Après tout, son physique se révèle de plus en plus fragile depuis quelques années. C’est pourquoi, Darvin Ham assure que ses adjoints et lui feront preuve de précaution : « Nous sommes encore en train de collaborer et de communiquer concernant tout ça. On veut être sûr de monter un plan efficace. Ce qui est bien, premièrement, c’est qu’il est dans une forme phénoménale. Deuxièmement, Anthony Davis a probablement accumulé plus d’expérience et de minutes que toute l’équipe réunie. Et troisièmement, il prend très bien soin de lui. »

LeBron est déjà ménagé