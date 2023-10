NBA : LeBron James déjà absent pour le match des Lakers contre les Warriors

Florian Barré

Alors que Timberwolves et Mavericks ont lancé la pré-saison NBA jeudi en fin de journée du côté d'Abu Dhabi, LeBron James a annoncé dans le même temps qu’il ne participerait pas au premier rendez-vous des siens. Si l’on ne parle que d’un match « amical », permettant de se chauffer avant le début des choses sérieuses le 24 octobre prochain, un match contre les Warriors reste un match contre les Warriors.

LeBron James sera ménagé durant la pré-saison des Los Angeles Lakers. Si l’on ne sait pas combien de match il manquera, on sait d’ores et déjà qu’il ne prendra pas part à celui face aux Golden State Warriors de Stephen Curry samedi. Les dirigeants du King ne veulent pas prendre de risque, notamment après sa blessure au pied droit la saison dernière. En effet, à bientôt 39 ans, James n’aura pas le choix de doser ses efforts s’il veut encore prospérer dans la ligue.

LeBron veut jouer

Pour autant LeBron James a déclaré qu'il prévoyait de passer beaucoup de temps sur le terrain pendant la pré-saison : « Nous avons six matchs préparatoires, alors j'espère pouvoir en disputer au moins la moitié », a-t-il déclaré après l'entraînement jeudi. « Mais nous verrons. Je pense que chaque match le dictera. Je ne jouerai pas le match de samedi, c'est sûr, dans la Baie. Mais nous verrons après. »

LeBron de retour à 100%