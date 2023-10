NBA : Le nouveau rival des Lakers prend la parole concernant la team de LeBron James

Florian Barré

Après le sweep reçu lors des Finales de conférence à l’Ouest la saison passée, les Lakers ont un goût amer en bouche lorsqu’ils pensent aux Denver Nuggets, champions NBA en titre. Régulièrement, la franchise managée par Michael Malone refait surface dans les déclarations des Purple and Gold. Une situation qui ne semble faire ni chaud ni froid au principal intéressé.

Les Lakers de Los Angeles pourraient encore avoir les Nuggets en tête cette semaine, mais l'entraîneur de Denver, Michael Malone, a déclaré que les champions en titre de la NBA n'avaient que du respect pour la franchise de LeBron James et avaient tourné la page de la finale de la Conférence Ouest. Malone a été interrogé mercredi sur la façon dont certains Lakers ont parlé de son équipe cette semaine et comment ils ont été motivés par les discours piquants de ce dernier et des Nuggets tout l'été. « Oh, ils parlent de nous ? Franchement, c'était il y a 4 mois non ? Je ne peux pas parler pour eux, s'ils sont toujours préoccupés par nous, c'est leur problème » a lâché l’entraîneur-chef de la franchise du Colorado.

Malone respecte les Lakers

« C’est une nouvelle saison, un nouveau défi, et c'était une sacrée série contre eux. Je sais que c'était un balayage 4-0, mais tous ces matchs semblaient se jouer sur le fil. Nous avons un immense respect pour cette équipe. J'ai énormément de respect pour Darvin Ham en tant qu'entraîneur et pour le travail qu'il a fait. Mais oui, je n'écoute rien de tout cela. Je ne sais pas ce qu'ils disent, et si nous sommes dans leur esprit, alors je suppose que c'est leur problème. » a insisté Malone devant les médias.

Une rivalité s’installe