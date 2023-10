Devant James, Curry ou Antetokounmpo, une superstar de la NBA s’autoproclame « meilleur basketteur du monde »

Florian Barré

Jimmy Butler n'a jamais été du genre à manquer de confiance, et même si l'échange de Damian Lillard n’a pas fonctionné pour le Heat, il reste plus confiant que jamais à l'approche de la saison NBA 2023-24. Lors d'une interview avec Taylor Rooks de NBA TV, en marge de la journée des médias, Butler s'est vu poser un large éventail de questions, mais une réponse est sortie du lot.

Présent lundi lors du « Media Day » du Miami Heat, avec un look très particulier, Jimmy Butler est revenu sur les objectifs de son équipe pour la nouvelle saison NBA. Battu en finale en 2023 par les Denver Nuggets, les Floridiens viseront à nouveau le titre cette année : « C'est une nouvelle année, nouvelle saison. Nous n'avons pas été à la hauteur. Je n'ai pas fait mon boulot. Nous n'avons pas fait le boulot dans son ensemble l'année dernière. C'est une nouvelle saison. Je suis impatient. On se verra lors des finales en juin, poursuit Butler. Comme je le dis toujours, je sais de quoi je suis capable. Je sais de quoi mes gars sont capables. Nous allons donc continuer à jouer au basket en tant qu'unité. En tant qu'équipe. Et d'une manière ou d'une autre, nous jouerons les finales. Cette fois, on l'emportera. On va dire : « Ils ont été chanceux. » Je m'y prépare donc. »

NBA : Giannis Antetokounmpo a une excellente nouvelle pour les Bucks https://t.co/cmue7PNBVy pic.twitter.com/6IqQN3n5Ts — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Une confiance inébranlable

La confiance de Butler ne faiblit jamais, et c'est ce qui fait de lui un joueur si apprécié par beaucoup. D’ailleurs, l’ailier fort du Heat estime toujours qu’il est le meilleur. La journaliste américaine Taylor Rooks a cité le joueur de 34 ans sur le fait qu'il s'était auto-qualifié de « meilleur basketteur du mond e » la saison dernière lorsque les deux se sont entretenus lors de la finale de la NBA. Ainsi, elle lui a demandé s’il était toujours en phase avec son ancienne déclaration. Ce à quoi Jimmy B a répondu « C’est vrai, c’est vrai ».

Butler remercie ses coéquipiers du Heat