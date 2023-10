NBA : Bucks ou Celtics, qui est le favori de la Conférence Est ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après l’arrivée de Damian Lillard, les Milwaukee Bucks faisaient figure de grands favoris de leur conférence. Mais le transfert de Jrue Holiday aux Boston Celtics, dimanche, semble avoir changé la donne. Alors, parmi ces deux cadors, lequel doit être considéré comme le favori de l’Est pour la saison NBA 2023-2024 ?

La Conférence Est, considérée comme la moins compétitive de la NBA, s’est refait une beauté ces derniers jours. Le transfert de Damian Lillard aux Milwaukee Bucks, suivi de celui de Jrue Holiday aux Boston Celtics, a relevé le niveau dans le haut du classement. À moins d’un mois du début de la saison régulière, tandis que ces deux franchises se sont démarquées par leur intersaison mouvementée, il reste à déterminer le favori. Une tâche ardue, car Las Vegas désigne les deux équipes comme de parfaits co-favoris pour le titre depuis le trade d’Holiday.

Bucks : une recrue star sur fond de continuité

L’été des Bucks a d’abord été axé sur la continuité. Brook Lopez et Khris Middleton, deux piliers du groupe, ont ainsi été prolongés au début de l’intersaison. Cependant, face à la pression exercée par le leader Giannis Antetokounmpo, les responsables de la franchise sont passés à la vitesse supérieure en recrutant Damian Lillard. Le meneur de jeu, septuple All-Star et auteur d’une saison à 32,2 points de moyenne en 2022-2023, est peut-être le meilleur coéquipier que le Greek Freak ait jamais eu. Leur association sur pick-and-roll promet d’être dévastatrice. Le noyau de l’équipe championne NBA en 2021 est toujours intact, à l’exception de PJ Tucker, parti l’année dernière, et de Jrue Holiday, remplacé par Lillard. À bien des égards, Milwaukee s’est amélioré depuis sa dernière bague et s’impose sur le papier comme le favori de la Conférence Est.

Quiz sur Damian Lillard, le nouveau coéquipier d’Antetokounmpo https://t.co/pD4f7h5i7Z pic.twitter.com/CAtUo7fyAD — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Celtics : une intersaison audacieuse pour viser le titre

À Boston, les changements estivaux ont été radicaux. Le front office dirigé par Brad Stevens a décidé de transformer l’équipe autour de Jayson Tatum et de Jaylen Brown — prolongé pendant l’intersaison — après l’élimination contre le Heat en Finales de Conférence. Kristaps Porzingis et Jrue Holiday, tous deux récemment All-Star, ont ainsi rejoint les rangs des Finalistes NBA 2022. Pendant ce temps, Marcus Smart, Robert Williams, Grant Williams et Malcolm Brogdon ont pris le chemin inverse. Le cinq majeur des Celtics s’est considérablement renforcé des deux côtés du terrain et promet d’être redoutable en playoffs. Cependant, cette amélioration s’est faite au prix de la continuité et surtout de la profondeur de l’équipe, le banc ayant été affaibli par toutes ces transactions. Un pari osé, mais qui pourrait s’avérer payant.

Bucks ou Celtics : qui est le favori ?

Les Bucks et les Celtics se sont rencontrés à trois reprises en playoffs au cours des six dernières années, avec un avantage de 2-1 en faveur de Boston. Après les récents transferts, leur rivalité risque de s’intensifier. Tout d’abord, parce que Jrue Holiday, qui a joué un rôle déterminant dans le titre de Milwaukee en 2021, est passé de l’autre côté. Aussi parce qu’il existe une histoire entre lui et Damian Lillard, qu’il a éliminé des playoffs en 2018, de manière spectaculaire et en quatre matchs, en limitant l’ancienne star des Trail Blazers à une moyenne de 18,5 points — contre 26,9 en saison régulière. La rivalité entre les deux équipes devrait prendre une nouvelle dimension compte tenu du contexte et de l’enjeu.



Une certitude se dégage : les Philadelphia Sixers et le Miami Heat, les deux autres équipes les plus attendues à l’Est, accusent un sérieux retard. Non seulement les Celtics et les Bucks se sont renforcés, mais ils ont aussi réussi à s’emparer des principales cibles de ces deux franchises, les empêchant ainsi de renforcer leur effectif. Aujourd’hui, deux favoris se distinguent nettement. Entre eux, Milwaukee, qui a su préserver une certaine continuité et profondeur tout en récupérant Damian Lillard, semble légèrement au-dessus. Mais Boston dispose encore de plusieurs tours de draft qu’il peut échanger pour étoffer son banc, ce qui lui permettrait de combler ses dernières lacunes. Le premier affrontement entre les deux franchises, prévu le 22 novembre dans le Massachusetts, sera très attendu.