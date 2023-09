NBA : Une révolution se prépare aux Sixers après le trade de Lillard

Florian Barré

Le trade de Damian Lillard à Milwaukee est un véritable tremblement de terre. Non seulement celui-ci a des répercussions directes sur les franchises concernées (Bucks, Trail Blazers, Suns) mais également sur les concurrents directs à l’Est. Le Miami Heat, les Boston Celtics mais surtout les Philadelphia 76ers sont touchés. En l’occurrence, Stephen A. Smith est persuadé que Joel Embiid pourrait prendre une décision drastique sous peu.

Damian Lillard l’a officialisé sur ses réseaux sociaux. Le meneur de 33 ans s’apprête à vivre une nouvelle aventure, du côté du Wisconsin, après avoir passé onze années à Portland. Meilleur marqueur de l’histoire de la franchise, légende absolue dans l’Oregon, Dame n’a qu’un seul objectif d’ici la fin de sa carrière : remporter un championnat NBA. Et avec les Bucks de Giannis Antetokounmpo, l’objectif semble largement à portée de main. Au point où les autres franchises de l’Est seraient dans le pétrin, en particulier le Heat et les Sixers.

Miami peut s’en mordre les doigts

En premier lieu, le trade de Lillard à Milwaukee est un très gros coup dur pour le Heat, comme l’a récemment analysé Stephen A. Smith sur son podcast : « Les Blazers ont finalement échangé Damian Lillard. Jimmy Butler était impatient d’avoir Damian Lillard, s’il est un peu déçu et énervé, il a raison de l’être. Non seulement ils n’obtiennent pas Damian Lillard, mais ils finissent par être considérés comme une équipe inférieure aux Milwaukee Bucks et aux Boston Celtics qui ont acquis Kristaps Porzingis il y a quelques mois. » À l’inverse de la franchise floridienne, Milwaukee réussit un super coup : « C’est vraiment une situation idéale pour Damian Lillard. Être le meneur de jeu de cette équipe, avoir Giannis Antetokounmpo comme coéquipier, avoir Brook Lopez, Bobby Portis, Khris Middleton, on ne peut pas demander mieux. En résumé, Damian Lillard n’a pas été envoyé dans une équipe de m*rde. » estime Smith.

Joël Embiid sur le départ ?