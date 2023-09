Quiz sur Damian Lillard, le nouveau coéquipier d’Antetokounmpo

Florian Barré

C’est un énorme trade qui bouscule la hiérarchie établie en NBA depuis mercredi soir. Il y a quelques heures, Damian Lillard a été envoyé aux Milwaukee Bucks dans un échange comportant les Portland Trail Blazers mais aussi les Phoenix Suns. Le 10sport vous propose donc, par l’intermédiaire d’un quiz, de tester vos connaissances et de revenir sur la carrière du meneur de 33 ans, homme d’une seule franchise jusqu’à présent.

Sélectionné en 6ème position de la Draft 2012 par Portland, Damian Lillard a joué pendant onze saisons du côté des Blazers. Il y a quelques semaines, le meneur de jeu avait officiellement demandé son transfert. Alors que Miami semblait être la destination préférée de Dame D.O.L.L.A , ESPN et The Athletic ont annoncé sur X (anciennement Twitter) que l’homme de trente-trois ans était tradé aux Milwaukee Bucks. L’échange s’effectue dans le cadre d’un trade à trois équipes. Dans l’affaire, Portland récupère ainsi Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara et plusieurs tours de draft. De son côté, Phoenix voit arriver Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little et Keon Johnson dans l’Arizona.



Le nouveau trio magique de la NBA

Dans le Wisconsin, Damian Lillard formera un trio d’exception aux côtés de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton. L’idée de voir le natif d’Oakland et le Grec jouer ensemble donne l’eau à la bouche. Avec un tel trio, la franchise de Jon Horst s’impose directement comme l’un des grands favoris au titre NBA, à condition que ses trois stars restent en bonne santé. De plus, Lillard rêvait de quitter les Blazers en direction d’une équipe prête à jouer de suite les tout premiers rôles. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a été servi !