Quand la NBA réagit au trade de Damian Lillard aux Bucks

Les réseaux sociaux sont entrés en frénésie mercredi soir, alors que Damian Lillard a été échangé aux Milwaukee Bucks après 11 saisons avec les Portland Trail Blazers. Cette décision fait partie d'un accord à trois équipes impliquant Milwaukee, Portland et les Phoenix Suns, selon ESPN et The Athletic. Si le monde de la NBA a fait du bruit à l’issue de ce feuilleton, c’est notamment parce qu’il était difficilement imaginable de voir le meneur de 33 ans rejoindre une autre franchise que celle du Miami Heat.

Alors que Milwaukee ajoute uniquement Damian Lillard à son roster, les deux autres équipes ont échangé plusieurs joueurs. Portland acquiert Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, les choix de premier tour de draft non protégés des Bucks en 2029 et les « swaps » non protégés en 2028 et 2030. Phoenix, quant à lui, ajoute Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little et Keon Johnson à sa liste. À noter que les Blazers vont immédiatement tenter de trouver un nouveau point de chute pour Jrue Holiday.

NBA : Il rejoint les Bucks d’Antetokounmpo, quel souvenir garder de Lillard à Portland ? https://t.co/TpisQp2gxD pic.twitter.com/yNO3e7e9nr — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

Jimmy Butler s’affole

Quelques minutes après l’annonce de son trade par différents médias, Damian Lillard s’est exprimé sur X (anciennement twitter) : « Les occasionnels ne seront pas abordés, mais les fans des Trail Blazers et la ville de Portland que j'aime vraiment le seront… et ils seront abordés honnêtement. Restez à l'écoute. Heureux pour mon prochain chapitre ! » a-t-il écrit. En revanche, s’il y en a bien un qui est déçu de ne pas retrouver Lillard, c’est Jimmy Butler. L’ailier fort du Heat a été l’un des premiers à réagir à la situation. Sur Instagram, la star de Miami a publié une vidéo où il dit la chose suivante : « Salut la NBA, vous devez tous enquêter sur les Bucks pour falsification… Vous ne l'avez pas entendu de ma part. » Ce message mystérieux et accusateur de Butler a ensuite été repris sur twitter par Tyler Herro - dont le Heat voulait se séparer pour obtenir Lillard. L’arrière a commenté le tout d’un : « Ce qu’il a dit. » Comme s’il voulait appuyer sur les propos de son coéquipier.

Josh Hart, Patrick Beverley, Jamal Crawford… les joueurs réagissent