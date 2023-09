NBA : Il rejoint les Bucks d’Antetokounmpo, quel souvenir garder de Lillard à Portland ?

Florian Barré

Damian Lillard a enfin réalisé son souhait : quitter Portland. Le meneur de 33 ans rejoint les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo après avoir longtemps milité pour finir au Miami Heat. Finalement, c’est la franchise du Wisconsin qui obtient le gros lot. Ce, dans un échange à trois équipes impliquant également les Phoenix Suns selon ESPN et The Athletic. La fin d’une ère dans l’Oregon.

C’est la grande nouvelle de ce mercredi soir en NBA. Les Milwaukee Bucks auraient acquis le septuple All-Star des Portland Trail Blazers, Damian Lillard, dans le cadre d'un accord à trois équipes avec les Phoenix Suns. Dans cet accord, Jrue Holiday, Deandre Ayton et Toumani Camara rejoindront les Blazers, ainsi que le choix de premier tour non protégé des Bucks en 2029 et les « swaps » non protégés en 2028 et 2030. Les Suns récupèrent quant à eux Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little et Keon Johnson. À noter que les Blazers vont immédiatement tenter de trouver un nouveau point de chute pour Jrue Holiday.

Une fin d’aventure en demi-teinte

Pour rappel, Lillard a demandé à être échangé le deuxième jour de l'agence libre 2023 après 11 ans de bons et loyaux services à Portland, avec qui il a essayé de construire une team prétendante au titre. Dame a signé une prolongation de contrat maximale de deux ans à l'été 2022 et se verra verser 216,2 millions de dollars au cours des quatre prochaines saisons, dont 63,2 millions de dollars pour la campagne 2026-27. La saison dernière, Lillard a récolté en moyenne 32,2 points par match, un sommet en carrière, au cours d'une saison en pleine résurgence après que des blessures l’aient gêné pendant deux années au cours desquelles il a manqué 77 matchs, soit le double des matchs qu'il a ratés au cours des 10 premières saisons de sa carrière.

À jamais un Blazer !

Finalement Lillard aura mené sa franchise de toujours huit fois en séries éliminatoires, se qualifiant pour la finale de la Conférence Ouest lors de la saison 2018-19. Cependant, les Blazers ont surtout subi des éliminations au premier tour et n'ont jamais pu atteindre le sommet de la ligue malgré le fait qu'ils aient le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Ce mercredi, Lillard quitte Portland en tant que meilleur scoreur de tous les temps dans l’Oregon (19 376 points) - dépassant Clyde Drexler en 2022 - et leader de la franchise sur les tirs à 3 points, les lancers francs inscrits et la moyenne de points par match.