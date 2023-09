Joueur, Michael Jordan a eu peur d’un géant de la NBA

Florian Barré

Michael Jordan est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Connu pour son esprit de compétition, Jordan était souvent considéré comme un joueur qui ne craignait personne. Cependant, Robert Horry, septuple champion NBA, a révélé qu'il y avait un joueur que MJ redoutait à l’époque. Ce n'était nul autre que la légende des Houston Rockets et membre du Temple de la renommée, Hakeem Olajuwon.

Ayant tous deux été repêchés lors de la désormais légendaire draft de la NBA 1984, Hakeem Olajuwon et Michael Jordan étaient des forces dominantes. Sélectionné avec le first pick, le premier cité est sans aucun doute le plus grand Rocket de tous les temps. De même, His Airness , sélectionné plus tard, a fait des Chicago Bulls une force imparable. Malheureusement, les deux ne se sont jamais rencontrés lors des Finales NBA. Après tout, lorsque la superstar nigériane a finalement réussi à aller jusqu’au bout, Jordan s’essayait commodément au baseball.

La révélation surprenante d’Horry sur Jordan

Et c’est en 2016 que Robert Horry a choqué le monde en révélant que Michael Jordan n’était pas le joueur intrépide que tout le monde connaissait et aimait. Il a affirmé que le sextuple champion NBA craignait un seul et unique joueur : Hakeem Olajuwon, avec qui Horry a joué pendant ses années avec les Houston Rockets. En développant davantage, Horry a affirmé que Jordan l’appelait souvent et exprimait ses inquiétudes à l'idée d'affronter le pivot de 2m13. Originaire du Nigéria, Olajuwon était souvent surnommé le « Grand Africain » par Michael. Un témoignage de la force de The Dream sur le terrain de basket.

Olajuwon considère MJ comme étant le plus grand de tous