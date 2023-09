NBA : Les Warriors en passe de faire une grosse erreur ?

Florian Barré

Ces derniers temps, Dwight Howard a fait l’actualité des Golden State Warriors puisqu’il aurait travaillé pour la franchise californienne afin d’obtenir un contrat pour la saison NBA 2023/24. Agent libre, le pivot ne devrait finalement pas rejoindre Stephen Curry et consorts, à son grand dam. En effet, l’organisation a décidé de tendre vers une autre option : pas besoin d’un poste 5 supplémentaire.

Il n'y aura pas un futur Hall Of Famer de plus dans l'effectif des Golden State Warriors. Dwight Howard était pressenti pour revenir en NBA en se joignant à Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Chris Paul dans la baie de San Francisco. Mais le front office californien en a décidé autrement après avoir testé l'ancien multiple All-Star pendant deux jours. Les dirigeants ont décidé qu'il y avait suffisamment d'intérieurs sous contrat pour le moment, comme l'annonce Shams Charania.

Howard n’ira pas à GS

« Les Warriors ne devraient pas recruter Dwight Howard ou un autre centre vétéran avant le camp d'entraînement, me disent des sources. Howard a eu une visite de deux jours avec les Warriors cette semaine qui comprenait des réunions et des entraînements. Mais les Warriors optent sur une stratégie différente pour conserver la flexibilité de recruter un joueur potentiel plus tard au camp ou en saison régulière. Attendez-vous donc à ce que Howard discute d'un retour potentiel dans la ligue avec une toute autre équipe intéressée au cours de la semaine à venir. » a affirmé le journaliste de chez The Athletic.

Un choix surprenant