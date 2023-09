NBA : La surprenante révélation de Lillard au sujet des Warriors

Florian Barré

Depuis des semaines, Damian Lillard est clair : il veut quitter les Portland Trail Blazers. Après 11 saisons passées dans l’Oregon, le meneur de 33 ans veut se donner une chance de remporter un jour une bague NBA. Et c’est au Miami Heat que Dame se voit poursuivre sa carrière. Aucune autre franchise ne l’intéresse et certainement pas les Golden State Warriors de Stephen Curry, dont l’histoire récente est déjà bien remplie.

Il n’y a pas de doute quant aux intentions de Damian Lillard. Le meneur veut coûte que coûte retrouver Jimmy Butler et Bam Adebayo en Floride, bien qu’il ne puisse pas le dire publiquement, auquel cas il recevrait une amende XXL de la part de la NBA. Une chose est sûre, il ne rejoindra pas les Warriors. Lillard a été très clair à ce sujet, ce n’est pas et ça n’a jamais été dans ses intentions. L’objectif est de remporter un titre NBA, certes, mais avec une franchise qui fait de lui le maître à jouer. Or, à Golden State, Stephen Curry existe.

Lillard ne veut pas rentrer à la maison

Pour la première fois depuis un long moment, Damian Lillard est sorti du silence pour l’émission Come And Talk 2 Me . Le joueur de 33 ans a abordé de nombreux sujets, et en a profité pour écarter une collaboration avec les Warriors : « En ce qui concerne Golden State, je respecte ce qu'ils ont fait au cours des 8 ou 9 dernières années et je suis évidemment originaire de cette ville. C'est chez moi. Mais je ne peux pas en faire partie. Ils ont gagné quatre championnats… » Avec quatre titres et six finales au cours de la dernière décennie, ça donne effectivement peu de place pour se sentir spécial.

Curry prend déjà beaucoup de place