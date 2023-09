NBA : Wembanyama et Mbappé, le rêve prend forme

Arnaud De Kanel

Comme de nombreux sportifs français, Victor Wembanyama partagent un rêve commun, celui de participer aux JO de Paris 2024 afin de décrocher la médaille d'or. Les deux phénomènes du sport tricolore ont des obligations mais ils assurent tout faire pour pouvoir être de la partie en août prochain. Et le nouveau joueur des Spurs a affirmé son envie d'être présent.

Kylian Mbappé et Victor Wembanyama sont sans doute les deux athlètes français avec le plus gros impact médiatique en ce moment. Les deux phénomènes sont sous les feux des projecteurs et leur employeur font tout pour les protéger. Mbappé le sait, il sera très difficile pour lui de participer aux JO de Paris 2024 en raison du calendrier. Pourtant, l'attaquant parisien s'y voit déjà, à l'image de Victor Wembanyama. La nouvelle star des Spurs ne cache pas son envie de faire les JO à domicile.

«Je serai bien sûr présent aux JO»

Et en plus de cela, Wembanyama ne compte pas y aller pour faire de la figuration car il compte ramener la médaille d'or. « Réussir les JO, ce serait une belle histoire. Et il n'y aura pas d'autre but que l'or. Je serai bien sûr présent aux JO. J'ai regardé la Coupe du monde et le résultat est très décevant. Pour autant, je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas de jugement à porter, je n'étais pas dans l'équipe et celle-ci est entre les mains de joueurs de top niveau. Je sens que cela n'altère pas l'opportunité de faire quelque chose de grand à Paris l'an prochain », a-t-il déclaré dans les colonnes de L'Equipe . Il revient plus déterminé que jamais après son break estival et sa mise un retrait de l'espace médiatique.

«J'ai pris le temps de m'isoler»