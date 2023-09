Mbappé - PSG : La presse espagnole annonce la date de son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé devrait connaître de nouvelles péripéties. A l'approche de la fin de son contrat avec le PSG, l'international français devrait refaire parler de lui, surtout qu'il aurait pris la décision de quitter le PSG pour s'engager avec le Real Madrid à la fin de cette saison. Une information dévoilée par la presse espagnole.

Une chose est certaine dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur tricolore terminera la saison avec le PSG. La suite est plus incertaine. Son contrat prend fin en juin prochain et nul ne connait sa décision, si ce n'est qu'il a annoncé que son club ne sera pas lésé dans l'affaire. Cela laisse-t-il entendre une possible prolongation de contrat.

Quel sera le prochain club de Mbappé ?

Ce mercredi, OK Diario consacre un article à Kylian Mbappé et son avenir. Et il n'est aucunement question d'une prolongation de contrat, bien au contraire. Selon le média espagnol, on se dirige vraisemblablement vers un départ de Kylian Mbappé à la fin de cette saison.

Kylain Mbappé vend la mèche