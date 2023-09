Le PSG a raté un coup de folie à 300M€ avec Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cet été, Kylian Mbappé est passé par toutes les émotions. Le joueur a longtemps été mis au placard et placé sur la liste de transferts avant de réintégrer le groupe de Luis Enrique. Dans ce dossier, le PSG est passé à côté d'une jolie manne. A en croire la presse espagnole, le club parisien aurait pu récupérer près de 300M€ grâce à cette vente.

L'été n'a pas été de tout repos au PSG. Après la nomination de Luis Enrique, le club de la capitale a dû gérer le cas Kylian Mbappé, qui avait pris la décision, assez tôt, de ne pas activer l'option de prolongation de son contrat. Pourtant, il y a encore quelques semaines, les deux parties ne s'adressaient plus la parole. Mis au placard et poussé vers la sortie, l'international français n'a jamais caché son envie de poursuivre sa carrière au PSG et d'aller au bout de son contrat. Mais la direction craignait un départ libre à la fin de la saison et souhaitait anticiper son transfert. Finalement, après le début du championnat, les deux parties ont finalement trouvé un accord, qui a permis la réintégration de Mbappé.

Le bras de fer a duré entre Mbappé et le PSG

Depuis, les choses semblent être rentrées dans l'ordre comme l'a annoncé Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques jours. « Les problèmes que nous avons eu restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille. Je suis fier de ce qu’il fait, et de ce que fait toute l’équipe. Nous avons le meilleur joueur du monde et, pour moi, il mérite le Ballon d’Or » avait déclaré le président du PSG.

Le PSG aurait récupéré le pactole