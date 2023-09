Mercato : Il l’annonce, le PSG a tiré le gros lot

Thomas Bourseau

Luis Enrique a débarqué au PSG à la dernière intersaison avec comme objectif d’inculquer une identité de jeu claire à l’effectif et de tirer le maximum du groupe composé par la direction du PSG. D’ailleurs, le coach et le conseiller football Luis Campos semblent jouir d’une relation très positive. Un membre du staff affirme que c’est une réussite totale.

Le PSG connaît une unité forte depuis le début de la saison. La révolution évoquée par le président Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022 avec la fin de l’ère des paillettes et du bling-bling commence à prendre forme, en attestent les départs de Neymar et de Lionel Messi notamment. L’entraîneur avec une idée de jeu claire est arrivée en la personne de Luis Enrique qui semble cocher toutes les cases à tous les étages du club parisien.

Luis Enrique fait l’unanimité à Paris

Malgré des débuts plutôt poussifs en préparation, Luis Enrique n’a été défait qu’une seule fois en tant qu’entraîneur du PSG face à Nice à la mi-septembre (3-2) en tant qu’entraîneur du club de la capitale. Son jeu de possession semble apprécié par les supporters et les joueurs au même titre que le pressing constant imposé comme Achraf Hakimi le reconnaissait après la victoire face au Borussia Dortmund (2-0) avec le constat suivant : « On attaque et on défend à onze ».

KOLO MUANI 😳💨 pic.twitter.com/mabvTKJHLl — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 26, 2023

«Il y a une vraie connexion entre eux. Ce sont deux fous de foot»