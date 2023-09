Il quitte le PSG et vit une grosse mésaventure

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de nombreux cadres. Ainsi Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, mais aussi Sergio Ramos ont quitté le club de la capitale. Après de longues semaines d'hésitation, le dernier cité a finalement choisi de revenir au FC Séville. Le défenseur central est pour le moment titulaire, mais c'est en dehors du terrain que cela se passe mal pour lui. Le champion du monde 2010 a été cambriolé dernièrement.

Après un mercato estival 2022 raté, le PSG et Luis Campos se sont bien rattrapés cet été. Le Portugais a réussi à concrétiser la plupart des dossiers qu'il voulait, et il a même fait partir plusieurs joueurs avec des salaires imposants. C'est le cas des deux grandes stars en attaque, Messi et Neymar, mais aussi de Sergio Ramos par exemple.

Sergio Ramos a été victime d'un cambriolage

Après seulement deux saisons au PSG, Sergio Ramos a finalement quitté le club de la capitale. Le défenseur est revenu à son premier amour, puisqu'il a choisi de faire son retour au FC Séville, son club formateur. Quelques semaines après son arrivée, l'ancien Parisien vit déjà un moment compliqué en Espagne. En effet, selon ABC de Sevilla , le domicile du joueur aurait été cambriolé pendant le match Séville-Lens. Ses enfants ainsi que leurs nourrices se trouvaient à l'intérieur. Les individus sont repartis avec de l'argent, ainsi que des objets de valeur.

Nouvelles tensions pour Neymar après le PSG ? https://t.co/jZO9iMlXqn pic.twitter.com/KanZdiQAPp — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Le PSG a bien comblé le départ de Ramos

Avec le départ de Sergio Ramos, le PSG se devait de trouver un remplaçant à l'Espagnol. Paris a décidé de miser sur Milan Skriniar, qui est arrivé librement de l'Inter Milan. Le club de la capitale a aussi recruté un autre défenseur central, mais gaucher, en la personne de Lucas Hernandez. Le champion du monde a coûté environ 45M€ aux dirigeants parisiens.