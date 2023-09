PSG : Il met Messi et Neymar dehors, le boss valide

Hugo Chirossel

Si beaucoup de recrues sont arrivées lors du dernier mercato estival, le PSG s’est également séparé de nombreux joueurs, et pas des moindres. En plus des indésirables, des cadres tels que Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Marco Verratti sont eux aussi partis. Une volonté de Luis Campos, qui a plu à Nasser Al-Khelaïfi.

Arrivé en juin 2022, Luis Campos n’a pas été épargné par les critiques après son premier mercato estival en tant que conseiller sportif du PSG. Le dirigeant portugais était même annoncé sur la sellette, mais il a réussi à inverser la tendance lors de la dernière période de mercato.

Campos a eu des doutes sur son avenir

Comme indiqué par Le Parisien , Luis Campos pensait qu’il n’allait pas faire long feu à Paris. Le conseiller sportif du PSG aurait confié à certaines personnes qu’il avait des doutes sur la suite de son aventure dans la capitale, notamment en raison du feuilleton Kylian Mbappé.

30 secondes de magie au Parc des Princes ✨❤️💙🏟️ #ICICESTPARIS pic.twitter.com/IZDLJwaw4z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2023

Campos voulait se séparer de Messi et Neymar