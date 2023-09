PSG : Il annonce une révolution en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a réalisé un énorme mercato, renforçant de façon drastique son effectif. Mais c’est surtout une révolution qui a été menée puisque la philosophie globale du club de la capitale a été chamboulé avec le départ de stars, remplacées par plusieurs joueurs attachés au PSG. Une différence qui s’est vue très clairement contre l’OM comme le souligne Loïc Tanzi.

L'été du Paris Saint-Germain aura été animé. Entre l'arrivée de Luis Enrique, qui a remplacé Christophe Galtier, et la refonte quasi-totale de l'effectif avec le départ des stars et l'arrivée de joueurs qui semblent attachés au PSG, le club de la capitale a vécu des changements majeurs. Et cela s'est vu contre l'OM (4-0) comme le raconte le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi.

📈⚽️Découvrez les chiffres clés et les évènements marquants de la rencontre de #PSGOM#LeClassique — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2023

«Luis Enrique avait anticipé que Marseille allait jouer très bas»

« Je pense qu’ils comprennent de mieux en mieux ce que l’adversaire va faire avant le match. Barcola titulaire, Luis Enrique avait anticipé que Marseille allait jouer très bas. Il s’est dit, on va avoir la possession 80% du temps, je vais mettre un quatrième joueur offensif afin d’apporter un peu de surnombre à ce secteur-là », assure le journaliste sur le plateau de L’EQUIPE de Greg avant de poursuivre.

«Ce n’est plus que Luis Enrique, c’est tout le club qui est en train de changer»