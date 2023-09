Une star du Real Madrid prête à rejoindre Messi ?

Le Real Madrid a recruté Jude Bellingham à prix d’or cet été, en déboursant plus de 100M€. La pépite anglaise de 20 ans a chamboulé l’entrejeu du Real Madrid au point où Luka Modric dispose d’un temps de jeu plus restreint. Son avenir pourrait finalement s’écrire du côté de l’Inter Miami avec une légende du FC Barcelone nommée Lionel Messi.

Luka Modric est la plaque tournante du milieu de terrain du Real Madrid depuis plusieurs années. Le Ballon d’or 2018, malgré ses 38 ans, semblant indéboulonnable dans l’entrejeu de la Casa Blanca, mais les titulaires ont changé cette saison au Real Madrid et notamment en raison de l’arrivée de Jude Bellingham (20 ans).

Résultat, Luka Modric se balade entre le onze de départ du Real Madrid et le banc des remplaçants depuis le début de la saison. Son temps de jeu a été grandement chamboulé ces dernières semaines alors qu’il se trouve dans l’ultime année de son contrat au Real Madrid. Après Karim Benzema à la dernière intersaison, un autre grand nom de ces dernières années au Real Madrid pourrait faire ses adieux l’été prochain.

Thiago Alcantara 🗣️- "No team can wow me. Wow is Messi playing, not a team"pic.twitter.com/p3Nu6k5s8Y