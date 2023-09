Mercato : Le Real Madrid trouve sa star, Zidane valide

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a eu un légendaire numéro 5 par le passé par le biais de Zinedine Zidane. Icône en tant que joueur et entraîneur de la Casa Blanca, Zidane a passé le flambeau à Jude Bellingham, jeune star prête pour le Real Madrid selon lui.

Depuis plusieurs étés, le Real Madrid s’est lancé à la poursuite de Kylian Mbappé. Néanmoins, comme en 2017, en 2021 et en 2022, le PSG est une nouvelle fois parvenu à gagner son bras de fer face au géant merengue à la dernière intersaison.

Bellingham a le Real Madrid à ses pieds

Le Real Madrid a donc investi plus de 100M€ pour recruter Jude Bellingham, international anglais de 20 ans qui a déjà réussi à changer le visage du milieu de terrain du club merengue. Dans une position hybride de milieu offensif, Bellingham empile les buts avec le fameux numéro 5 de Zinedine Zidane, son idole, floqué dans le dos. Pour Téléfoot , au mois de juin, la légende du Real Madrid tenait le discours suivant. « Le numéro, c’est sympa, et puis on s’est rencontrés avec Bellingham à la finale de la Ligue des champions à Paris : Madrid - Liverpool (ndlr en 2022), donc on avait un petit peu partagé. J’espère qu’il va faire une belle carrière ».

Coup de théâtre pour une star du Real Madrid, la mèche est vendue ? https://t.co/OM8RFrA97g pic.twitter.com/0m4Kcx9Yfo — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

Zidane l’affirme, Bellingham est «prêt» pour le Real Madrid