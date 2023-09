Transferts : Il a recalé la Juventus pour le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur formé au PSG dont il a longtemps porté les couleurs dans les années 90, Pierre Ducrocq semblait déterminé à vouloir remporter un titre en Ligue 1 avec son club de coeur. D'ailleurs, l'ex-milieu de terrain avoue même avoir refusé un transfert à la Juventus Turin pour cela.

Son nom ne parlera peut-être pas aux plus jeunes, mais Pierre Ducrocq était une figure bien connue des fidèles du PSG dans les années 90. Milieu de terrain défensif, formé au club, il a longtemps fait partie de la rotation avant de finalement partir en Angleterre, en 2001, du côté de Derby County. Et pourtant, deux ans auparavant, Ducrocq aurait pu voir sa carrière décoller...

Ducrocq a refusé la Juve

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE , l'ancien milieu de terrain du PSG a fait une révélation pour le moins inattendue sur son faux transfert à la Juventus Turin : « Un transfert qui a failli se faire ? La Juventus en 1999. Je suis peut-être con, mais ma réponse est claire : ''Je veux être champion avec le PSG, je reste là.'' Je n'ai pas de regret, ç'a été ma décision », explique-t-il.

« L'impression de ne pas avoir fini mon histoire »