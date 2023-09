Mercato : Le PSG se fait dézinguer pour Verratti !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a officialisé cette semaine le départ de Marco Verratti, qui s'est engagé avec le club qatari d'Al-Arabi après onze ans passés dans la capitale. Un transfert qui fait débat chez les observateurs, à commencer par Bixente Lizarazu qui tacle sèchement le PSG sur cette décision.

Marco Verratti et le PSG, c'est terminé ! Malgré une prolongation de contrat jusqu'en 2026 qui avait été signée l'hiver dernier, le milieu de terrain italien a finalement été poussé vers la sortie par Luis Enrique cet été, et c'est finalement le club qatari d'Al-Arabi qui l'accueille pour un transfert évalué à 50M€. La fin d'une belle histoire de onze ans entre Verratti et le PSG.

« Le Club et ses supporters auront toujours une place spéciale dans mon coeur »

Après avoir officialisé son départ, Marco Verratti n'avait pas dissimulé son émotion sur le site officiel du PSG, lui a d'ailleurs eu l'occasion de faire ses adieux au Parc des Princes vendredi soir lors du match contre l'OGC Nice : « J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon coeur. Je serai Parisien pour toujours », a confié l'international italien. Mais ce transfert n'est pas forcément cautionné par tout le monde...

Lizarazu tacle le PSG