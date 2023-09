Mbappé : Un cadre du PSG prêt à le suivre au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé a connu bien des rebondissements au fil des années. Entre départ avorté du PSG pour le Real Madrid et prolongation de contrat, Mbappé a témoigné de l’arrivée de Luis Campos à la direction parisienne. Néanmoins, le Portugais aurait pu ne jamais débarquer et le rejoindre au Real Madrid.

Souhaitant changer d’air en 2021, celui qui est depuis devenu meilleur buteur de l’histoire du PSG avait réclamé un bon de sortie à ses dirigeants. Pour L’Equipe et RMC Sport, Kylian Mbappé vidait après coup son sac en faisant savoir qu’il ne concevait pas de partir en tant qu’agent libre un an plus tard.

Mbappé a prolongé son contrat au PSG

Finalement, en mai 2022 et ce, bien la presse espagnole faisait état d’une arrivée libre de tout contrat du PSG au Real Madrid, Kylian Mbappé faisait le choix de prolonger son contrat à Paris… jusqu’en juin 2025 ! Sur le papier, puisqu’au final, Mbappé avait le pouvoir décisionnel sur l’ultime année de son contrat. Le champion du monde tricolore a décidé de ne pas activer la clause, faisant potentiellement de lui un agent libre à la fin de la saison.

