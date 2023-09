Mbappé – PSG : La date de son transfert déjà annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid se montre confiant dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur du PSG aurait de grandes chances de rejoindre la capitale espagnole à la fin de cette saison à en croire les informations de la presse espagnole. Président de la Liga, Javier Tebas n'a pas, non plus, caché son optimisme au cours d'un entretien ce lundi.

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, c'est une longue histoire qui n'a pas encore démarré. A de nombreuses reprises, le joueur du PSG a été courtisé par la formation espagnole, sans pour autant que cela ne débouche sur un transfert. Mais l'année 2024 pourrait être la bonne selon les informations de la presse espagnole.

30 secondes de magie au Parc des Princes ✨❤️💙🏟️ #ICICESTPARIS pic.twitter.com/IZDLJwaw4z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2023

Le Real Madrid vend la mèche

En interne, le Real Madrid se montrerait confiant. Le club merengue est certain du départ de Mbappé à l'issue de son contrat, en juin prochain. A en croire les informations d' OK Diario , l'international français pourrait débarquer libre à la fin de cette saison et entamer une nouvelle aventure en Espagne.

Tebas se montre confiant pour Mbappé