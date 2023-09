Il craint le pire pour son avenir, tout est relancé pour le boss du PSG

Thibault Morlain

A l’été 2022, opérant alors une révolution globale, le PSG décide de se séparer de Leonardo et de faire appel à Luis Campos. Cela fait maintenant un an que le Portugais, conseiller sportif du club de la capitale, dirige le projet parisien et prend les choses en main sur le mercato. Mais voilà que ça n’a pas été tout rose pour Campos, au point que des questions se sont posées sur son avenir cet été. Toutefois, aujourd’hui, la situation serait totalement différente. Explications.

Notamment sous l’impulsion de Kylian Mbappé au moment de sa prolongation au PSG, Luis Campos a rejoint le club de la capitale à l’été 2022. Nommé conseiller sportif, le Portugais s’est vu confier les clés du projet parisien. Et après un premier mercato estival raté, Campos était très attendu durant le dernier marché des transferts. Force est de constater qu’il a été la hauteur que ce soit avec les arrivées ou bien les départs. A tel point qu’il n’est aujourd’hui plus question de parler d’un départ de Luis Campos du PSG, ce qui n’était pas forcément le cas il y a quelques semaines encore…

Luis Campos s’est vu partir cet été

Revenant sur l’été de Luis Campos, Le Parisien explique qu’un départ du PSG aurait été proche pour le Portugais. C’est d’ailleurs ce qu’aurait ressenti le principal intéressé. Alors que le dossier Kylian Mbappé a été source de nombreuses tensions à Paris dernièrement, il aurait pu être fatal à Luis Campos. Ce dernier aurait d’ailleurs alors fait part à certains de ses interlocuteurs de ses doutes concernant son avenir au PSG. A l’époque, il était difficile de l’imaginer encore avec les champions de France, mais dimanche dernier, Luis Campos était bel et bien dans les tribunes du Parc des Princes aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi pour assister à la rencontre entre le PSG et l’OM.

Une position aujourd’hui renforcé au PSG

Et voilà que selon le quotidien régional, l’avenir de Luis Campos au PSG ne serait aujourd’hui plus du tout un sujet. Plus question donc de se séparer du Portugais, bien au contraire. Au sortir de ce mercato estival réussi, le conseiller sportif du PSG aurait visiblement consolidé sa position. Sous contrat jusqu’en 2025, Luis Campos n’aurait rien à craindre, du moins à court terme.