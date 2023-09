Il balance sur ce transfert qui a fait polémique à l’OM

Thibault Morlain

Issu du centre de formation de l’OM, Boubacar Kamara a été l’un des rares exemples de la réussite de la formation olympienne. Alors que le Marseille s’était fait une place en équipe de France, il a toutefois fini par s’en aller. En 2022, Kamara rejoint librement Aston Villa. Alors que ce transfert a énormément fait parler, Nasser Larguet a fait quelques confidences sur le sujet.

Aujourd’hui, Boubacar Kamara brille en Premier League, sous le maillot d’Aston Villa. Une réussite qui doit forcément donner un goût amer du côté de Marseille. En effet, l’international français s’est révélé à l’OM, son club formateur. Alors que certains rêvaient de voir Kamara faire toute sa carrière sur la Canebière, il a fini par faire ses valises à l’été 2022. Pire encore, Boubacar Kamara a quitté l’OM pour 0€ puisqu’il est parti libre, une fois arrivé au terme de son contrat.

« Il a respecté son contrat jusqu’à la fin »

Les conditions de ce départ de Boubacar Kamara ont forcément généré certaines tensions à l’OM. De quoi faire réagir Nasser Larguet. Ancien responsable de la formation à l’OM, il a confié à The Athletic à propos du départ de Kamara : « Il a retardé la date de son départ par respect pour Marseille. Il a respecté son contrat jusqu’à la fin. Ça a dû être difficile. C’est pourquoi je pense que cela a généré un peu plus de tension que s'il était parti tout de suite ».

