Le boss du PSG au coeur d’un scandale à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Missionné par le PSG pour gérer le mercato depuis l'été 2022, Luis Campos se retrouverait au coeur d'un scandale... en Italie. Aurelio De Laurentiis vient d'être mis en examen pour fausse comptabilité dans le cadre du transfert de Victor Osimhen en 2020. Mais en réalité, Naples aurait seulement fait une fleur au LOSC et à Luis Campos, directeur sportif du club lillois à l'époque.

Lors de l’été 2022, le PSG menait une grande révolution en interne. En plus du départ de Mauricio Pochettino, la direction parisienne se séparait de Leonardo. L’ancien directeur sportif a été remplacé par Luis Campos, missionné par le PSG pour gérer le mercato. Un an plus tard, le Portugais est toujours en place au sein du club de la capitale. Cependant, Luis Campos serait désormais indirectement au coeur d’un scandale en Italie.

Luis Campos impliqué dans le scandale Osimhen ?

En effet, Aurelio De Laurentiis vient d’être mis en examen pour fausse comptabilité dans le cadre du transfert de Victor Osimhen en 2020. À cette époque, Naples recrutait le buteur du LOSC et dans le même temps, quatre joueurs faisaient le chemin inverse. Orestis Karnezis, Luigi Liguori, Ciro Palmieri et Claudio Manzi devaient débarquer chez les Dogues . Au total, le club de Ligue 1 achetait ces joueurs napolitains pour 21M€. Cependant, les trois derniers ne sont jamais venus au LOSC. Naples n’avait jamais eu recours à ce moyen par le passé, donc l’affaire interroge en Italie. TMW a alors révélé qu’il s’agissait en réalité d’une faveur faite au LOSC.

Naples a fait une fleur au LOSC en 2020