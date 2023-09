Un joueur du PSG a refusé son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour d'un prêt globalement concluant à Nottingham Forrest, Keylor Navas n'a toutefois pas retrouvé une place de titulaire face à Gianluigi Donnarumma. Le Costaricien était malgré tout conscient de la situation et a même refusé de quitter le PSG durant le mercato estival bien qu'il ait eu plusieurs options pour partir.

La carrière parisienne de Keylor Navas n'est pas de tout repos. Arrivé en 2019 au PSG dans la peau du titulaire, le Costaricien a vu l'arrivée de Gianluigi Donnarumma remettre en cause son statut en 2021. D'abord mis en concurrence avec l'Italien par Mauricio Pochettino, Keylor Navas est même devenu remplaçant depuis l'arrivée de Christophe Galtier. Luis Enrique a d'ailleurs continué sur cette lancée en conservant Gianluigi Donnarumma dans ses buts.

Keylor Navas décide de rester au PSG

Par conséquent, Keylor Navas reste sur le banc du PSG depuis le début de saison, et la concurrence a même été renforcée par l'arrivée d'Arnau Tenas, l'ancien gardien de la réserve du FC Barcelone, que Luis Enrique apprécie grandement. Mais selon les informations de AS , le Costaricien a eu l'opportunité de quitter le PSG cet été, et il a écarté cette hypothèse.

Il espère se battre pour une place de titulaire