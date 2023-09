En plein scandale, il a dit non à l'OM

Amadou Diawara

Pour remplacer Marcelino, qui a démissionné de son poste d'entraineur de l'OM, Pablo Longoria aurait pensé à boucler la signature de Christophe Galtier. Toutefois, l'ancien entraineur du PSG aurait fait savoir à des connaisseurs du milieu du football qu'il n'allait pas reprendre les rênes du club marseillais, et ce, à cause de son procès programmé à la mi-décembre.

Après le nul contre Toulouse le 17 septembre (0-0), le public du Vélodrome a fait part de sa colère envers les joueurs de l'OM. Le lendemain, certains ultras marseillais seraient même allés jusqu'à menacer de mort Pablo Longoria.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Galtier a annoncé qu'il n'allait pas à l'OM

Alors que l'OM est entré dans une terrible crise, Marcelino a décidé de plier bagages. En effet, le technicien espagnol a démissionné de son poste d'entraineur. Pour remplacer Marcelino, Pablo Longoria a pensé à s'offrir les services de Christophe Galtier. Toutefois, l'ancien coach du PSG aurait fait savoir qu'il n'allait pas signer à l'OM.

Galtier refuse l'OM à cause de son procès