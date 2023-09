OM : Un conflit éclate à cause de l’entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après le départ d'Igor Tudor, Pablo Longoria avait décidé de nommer Marcelino au poste d'entraîneur de l'OM en juin dernier. Un choix, qui ne s'est pas avéré payant puisque le technicien a déjà quitté son poste. La nomination de l'Espagnol a la tête de l'équipe première n'avait pas fait que des heureux puisque Javier Ribalta, par exemple, avait un autre nom en tête.

En juin dernier, Pablo Longoria était ravi d'annoncer la nomination, à la tête de l'équipe, de Marcelino, son ami. « C'est un entraîneur qui travaille beaucoup sur la transition offensive. La chose la plus importante, c'est le partage de l'ambition. Le coach a signé un contrat pour deux saisons, c'est un projet qu'on veut construire tous ensemble. Marcelino, tu colles parfaitement à la culture et aux valeurs qu'on souhaite mettre dans ce club. Droit au but ! » avait lâché le président de l'OM. Mais Marcelino n'est pas allé au bout de son contrat de deux ans. Le technicien a présenté sa démission, il y a quelques jours, après avoir pris connaissance des menaces de certains supporters.

Marcelino n'était pas le choix de Ribalta

Ce mercredi, La Provence revient, quelque peu, sur le passage de Marcelino à l'OM, et notamment sur sa nomination. Il est indiqué que l'ancien coach du FC Séville n'était aucunement la priorité de Javier Ribalta, directeur du football du club marseillais et bras droit de Pablo Longoria. Le responsable espérait attirer Paulo Fonseca, mais le LOSC avait refusé de le libérer. Président du club lillois, Olivier Létang avait justifié sa décision.

Fonseca n'avait pu être libéré