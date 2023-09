Il claque la porte de l’OM, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un petit tour et puis s'en va. Igor Tudor n'est resté qu'un an à Marseille. Lassé par les critiques des supporters et éloigné de sa famille, le Croate a été remercié par ses dirigeants à la fin de la saison dernière comme l'avait annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Une décision prise avant même la dernière journée de championnat.

Malgré une troisième place et une qualification pour le troisième tour préliminaire de Ligue des champions, Igor Tudor avait annoncé son départ de l'OM à la fin de la saison dernière. « J’ai décidé de partir pour des raisons personnelles et professionnelles. Je n’ai pas d’accord avec un autre club. Je souhaite le meilleur au club et aux gens qui y travaillent » avait-il confié en conférence de presse.

🔴🔵⚪️ Après le #PSG, l’#OM pour Christophe Galtier ? L’hypothèse n’est pas écartée par les deux parties, de quoi alimenter les débats. Un passé parisien incompatible avec un futur marseillais ?Infos, analyse et votre avis sur @Le10Sport 📝⬇️ #MercatOMhttps://t.co/J4aQ2Z9dOj — Bernard Colas (@BernardCls) September 26, 2023

Les raisons de ce choix dévoilées

Comme indiqué par La Provence, l'éloignement avec sa famille restée en Croatie, mais aussi l'agitation autour du club marseillais ont fini par lasser Igor Tudor, qui a pris la décision de quitter l'OM avant même la dernière journée de championnat.

Tudor aurait recalé Monaco