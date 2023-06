EXCLU - OM : La vérité sur le cas Igor Tudor

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A la surprise générale, Igor Tudor et l’OM ont stoppé leur collaboration après seulement une saison. L’entraîneur croate avait la possibilité de poursuivre un an de plus mais il a préféré s’arrêter là pour « des raisons personnelles et professionnelles ». Selon nos informations, la vérité est très différente de ce qui a pu être évoqué en conférence de presse par le trio Tudor – Longoria - Ribalta…

« J'ai pris la décision de partir pour des raisons privées et professionnelles. Je n'ai pas d'accord avec un autre club ». Ce sont les mots d’Igor Tudor au moment d’expliquer les raisons de son départ de l’Olympique de Marseille. Un an seulement après son arrivée au pied levé pour succéder à Jorge Sampaoli, lui-aussi auteur d’un départ surprise à l’été 2022, Igor Tudor quitte le navire. Mais selon nos informations, ce n’est pas le technicien croate qui a claqué la porte. Tudor et l’OM se sont mis d’accord pour ne pas poursuivre leur collaboration. Et c’est à l’initiative des dirigeants marseillais que ce divorce a vu le jour.

L’OM a dit stop

Pour « préserver » Igor Tudor, les dirigeants marseillais ont accepté de livrer le scénario évoqué par le technicien croate. Ce dernier a pu s’exprimer librement en évoquant des « raisons privées et professionnelles ». Mais s’il n’est plus aujourd’hui l’entraîneur de l’OM, ce n’est pas sa décision mais bien celle de ses dirigeants. Depuis plusieurs mois, le comportement d’Igor Tudor soulève beaucoup de questions au sein de la cité phocéenne. De sa gestion sportive du vestiaire devenue intenable jusqu’à des motifs touchant à sa vie privée et personnelle, qui dépassent clairement le cadre professionnel, l’OM a préféré dire stop.

Un vestiaire retourné

Si sa méthode très rugueuse a été mise en avant, avec des clashs qui ont émaillé l’ensemble de la saison – dont un a provoqué le départ du Brésilien Gerson cet hiver, le club n’a fait que constater la dégradation du vestiaire au fil du temps. Au point de voir celui-ci totalement retourné contre Igor Tudor à la fin de la saison. Les quatre défaites lors des cinq derniers matchs de la saison témoignent de l’ampleur des dégâts qui régnaient au sein de l’effectif marseillais. Nombreux sont les joueurs à avoir frappé à la porte de Pablo Longoria pour l’alerter sur la situation. Certains ont même clairement évoqué leur désir de partir à l’été 2023 si le coach poursuivait sa mission.

