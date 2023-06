Mercato : C’est fait, l’OM boucle un dossier brûlant

Thomas Bourseau

Avec le départ surprise d’Igor Tudor, Pablo Longoria n’a pas eu d’autre choix que de se démener sur le marché pour lui trouver un successeur. Après deux échecs, le président de l’OM tiendrait enfin son homme.

Avant même la dernière journée de championnat perdue au Vélodrome face au Stade Brestois (2-1) , Pablo Longoria savait pertinemment que ses vacances allaient être mouvementées. Actuellement aux Bahamas après avoir rencontré le clan Frank McCourt sur la cote est des Etats-Unis, le président de l’OM laisserait son directeur du football, en la personne de Javier Ribalta, piloter le dossier du successeur d’Igor Tudor dont le départ a été annoncé début juin.

Accord trouvé entre l’OM… et Marcelino !

Et bien que Javier Ribalta ne soit pas le plus grand fan de Marcelino d’après L’Équipe , piste privilégiée par Pablo Longoria, il semblerait que l’ex-entraîneur de l’Athletic Bilbao soit sur le point d’hériter du poste d’entraîneur de l’OM. C’est en effet l’information communiquée par RMC Sport dans la nuit de mardi à mercredi. Ces dernières heures, un accord aurait été trouvé entre le comité de direction de l’OM et Marcelino.

Contrat de deux ans pour Marcelino, Longoria a eu gain de cause