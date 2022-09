Foot - OM

OM : Un clash éclate avec Tudor,

Publié le 12 septembre 2022 à 11h15 par Bernard Colas

Nommé à la tête de l’Olympique de Marseille après le départ de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a connu des premières semaines compliquées dans la cité phocéenne, avec notamment un clash avec Gerson. Les deux hommes ont en effet eu une grosse dispute durant l’intersaison, amenant Pablo Longoria a intervenir.

Après le départ surprise de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria n’a pas mis longtemps avant de mettre la main sur son successeur avec Igor Tudor. Le Croate réalise un excellent début de saison en Ligue 1, mais les premières semaines ont été compliquées pour lui, avec notamment un gros accrochage avec Gerson.

Un tête contre tête entre Gerson et Tudor

Les méthodes d’Igor Tudor peuvent parfois faire des étincelles, et cela a notamment été le cas avec Gerson au cours du mois de juillet. « Il ne s’est rien passé avec Gerson, j’ai de très bons rapports avec Gerson », avait indiqué par la suite le Croate, désireux de mettre fin à l’affaire. Pourtant, L’Équipe explique ce lundi que les deux hommes ont bien eu un gros accrochage, avec un tête contre tête lors du stage en Angleterre.

Igor Tudor soutenu par l’OM devant les joueurs