OM : Dieng et Payet écartés, le vestiaire de l’OM monte au créneau

Publié le 12 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Du côté de l’OM, Dimitri Payet et Bamba Dieng vivent des moments délicats. En effet, les deux n’entrent pas forcément dans les d’Igor Tudor. Malgré cela, le Français et le Sénégalais peuvent compte sur des soutiens en interne. Dans le vestiaire de l’OM, on est au chevet de Dieng et Payet.

Depuis la nomination d’Igor Tudor, les choix du nouvel entraîneur de l’OM font énormément parler. Le Croate n’hésite pas à trancher dans le vif. Dimitri Payet en fait notamment les frais, étant un remplaçant depuis le début de la saison. Bamba Dieng n’entrait lui pas dans les plans de Tudor et était poussé au départ cet été. Il est finalement resté et la question est de savoir ce qu’il adviendra de lui cette saison…

« C’est un joueur très important »

A l’OM, les cas Payet et Dieng font ainsi énormément parler. Et pour Canal+ , Matteo Guendouzi a lui évoqué le cas du numéro 10 marseillais. « C'est une situation un peu difficile pour lui parce que l'an dernier il a eu l'habitude de beaucoup jouer, mais c'est un joueur très important. Il reste toujours professionnel et garde toujours le sourire que ce soit à l'entraînement ou dans le vestiaire », a-t-il lâché pour Payet.

« Bamba, il va bien »