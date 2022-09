Foot - OM

OM : Après son clash avec Tudor, Guendouzi fait son mea-culpa

Publié le 11 septembre 2022 à 15h10 par Jules Kutos-Bertin

Touché par le départ de Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi a vécu des débuts compliqués avec Igor Tudor, le nouveau coach de l’OM. Depuis, tout s’est arrangé, en témoigne la prestation du milieu français contre le LOSC, brassard autour du bras. Après la rencontre, Guendouzi s’est confié sur sa relation avec le technicien croate.

Depuis son arrivée à l’OM, Matteo Guendouzi fait l’unanimité. Homme fort du système Sampaoli, l’international français a vécu une première saison presque parfaite à Marseille. Cependant, le départ de l’Argentin l’a affecté, à tel point qu’il a pensé à un départ. Parce que derrière, avec Igor Tudor, tout n’a pas toujours été simple.

Des débuts difficiles avec Igor Tudor

En froid avec son coach, Guendouzi avait été sorti à la mi-temps du match amical contre le Milan AC suite à une petite altercation. Un premier avertissement qui n’a pas scellé le sort de Guendouzi pour autant. De retour à son meilleur niveau, l’ancien d’Arsenal semble de nouveau épanoui à l’OM.

« J’ai une très bonne relation avec lui »