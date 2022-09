Foot - OM

OM : Après un choix fracassant, Tudor fait son mea culpa

Publié le 11 septembre 2022 à 08h45 par La rédaction mis à jour le 11 septembre 2022 à 08h45

Victorieux ce samedi soir face à Lille 2-1, l’OM reste à hauteur du PSG au classement de Ligue 1. Mais durant le match, les choix tactiques d’Igor Tudor n'ont pas manqué de faire énormément parler, comme le remplacement de Leonardo Balerdi à la demi-heure de jeu. Au micro de Canal+, l’entraîneur croate s’est expliqué sur cette décision.

Ce samedi, l’OM affrontait le LOSC dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, une rencontre qui s’est clôturée par une victoire marseillaise 2-1. Toutefois, certains faits de jeu ont interpeller. À la demi-heure de jeu, Igor Tudor a notamment décidé de remplacer Leonardo Balerdi par Nuno Tavares, un choix assez surprenant auquel l’entraîneur croate s’est expliqué au micro de Canal +.

OM : Payet encore écarté, Tudor justifie sa décision https://t.co/srjP0CytDa pic.twitter.com/Z9fRkTwvLE — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

« Je suis vraiment désolé »

Pourquoi faire sortir Leonardo Balerdi, qui n'était pourtant pas blessé ? Igor Tudor s'est justifié. L'entraîneur de l'OM a alors expliqué : « Je suis vraiment désolé. Leo est un joueur fantastique, vraiment. Je n'aime pas ce qu'il s'est passé. C'est une personne fantastique mais j'ai senti qu'il fallait le sortir. »

« On craignait un deuxième jaune »