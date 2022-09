Foot - OM

OM : Payet, Balerdi… Igor Tudor se justifie après le LOSC

Publié le 11 septembre 2022 à 09h30 par Thomas Bourseau

Finalement, les choix d’Igor Tudor se sont avérés payants puisque le résultat d’OM-LOSC (2-1) a fait les affaires du club phocéen. Cependant, comme souvent, l’absence de Dimitri Payet dans le onze de départ a été le sujet à de vifs commentaires. De quoi doucement agacer l’entraîneur de l’OM qui a ironiquement fait un point sur la couverture médiatique constante autour du meneur de jeu. En outre, Tudor s’est livré sur un choix fort qu’il a rapidement corrigé avec Leonardo Balerdi.

Trois jours après le premier test raté de Ligue des champions face à Tottenham (0-2), auquel il n’avait déjà pas pris part, Dimitri Payet n’a pas pu compter sur la réception du LOSC samedi soir au Vélodrome (2-1) pour pleinement se remettre en jambes avant la deuxième journée de la phase de poules de Ligue des champions face à l’Eintracht Francfort mardi prochain. En effet, comme pour le déplacement chez les Spurs , Igor Tudor a fait le choix de ne pas titulariser Dimitri Payet ni même de le faire entrer en jeu lors de l’opposition face aux Lillois samedi.

Tudor répond une première fois sur le cas Payet…

De quoi forcément amener Olivier Tallaron à s’interroger sur les raisons de la décision d’Igor Tudor et d’inviter le principal intéressé à s’exprimer au micro de Canal+ après la victoire de l’OM samedi face au LOSC. « S’il est difficile d’inclure Dimitri Payet dans le système? Non pas du tout. Il avait un problème au niveau du mollet. Il n’a fait qu’un entraînement avant le match, donc il était difficile de le faire jouer. Je lui en ai parlé hier (vendredi) et je lui ai annoncé la décision ».

Transferts - OM : Le projet McCourt proche d’un gros coup dur sur le mercato https://t.co/mAS5harASv pic.twitter.com/6PFy9onvXI — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

…puis ironise en conférence de presse sur la situation

Confronté aux journalistes dans la foulée du succès de l’OM arraché face au LOSC samedi soir, Igor Tudor n’a eu d’autre choix que d’une nouvelle fois s’exprimer sur son choix de se passer de Dimitri Payet pour l’intégralité de la rencontre comme trois jours auparavant. De quoi inciter le technicien de l’OM à user de l’ironie. « Pourquoi avoir préféré Gerson plutôt que Dimitri Payet en fin de match ? C’est la question joker sur Payet, comme à chaque conférence… Qu’on gagne ou qu’on perde, c’est toujours la même. Ç a devient un peu répétitif (sourire). Je félicite ceux qui ont joué. Dimitri, je le vois dans un bon moment. Il se sent bien, comme Gerson et toute l’équipe. Il y a beaucoup de matchs, tout le monde est important, surtout quand on joue tous les trois jours. J’ai parlé avec lui, je lui ai expliqué mon plan, il était d’accord avec moi : il commencera le prochain match de Ligue des champions. C’est un joueur fort, il se sent bien, il est positif à l’entraînement ».

La sortie de Balerdi, une pure précaution