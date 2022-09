Foot - OM

OM : Tudor a pu compter sur Longoria pour éteindre les polémiques

Publié le 10 septembre 2022 à 23h30 par Axel Cornic

L’arrivée d’Igor Tudor en lieu et place de Jorge Sampaoli ne s’est pas faite dans la sérénité. Le Croate a en effet rencontré plusieurs problèmes, notamment avec certains cadres du vestiaire comme Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi. Pourtant, Pablo Longoria a toujours été là pour défendre l’entraineur de l’OM...

Peu d’entraineurs ont eu droit à un accueil aussi glacial. Pour son premier patch officiel à domicile, Igor Tudor a eu droit à un flot de sifflets de la part du public du Vélodrome, vraisemblablement agacé par des matchs de présaison compliqués et quelques petites polémiques internes. Le successeur de Jorge Sampaoli a en effet rencontré quelques problèmes relationnels avec certains cadres du vestiaire de l’OM, notamment Dimitri Payet, capitaine et parmi les meilleurs joueurs de la saison dernière. Ce n’est pas tout, puisque Tudor aurait également été opposé à Gerson ainsi que Mattéo Guendouzi, mais a toujours eu le ferme soutien de sa direction.

OM : En coulisses, le clan Guendouzi pousse un étonnant coup de gueule https://t.co/NchOOxJ3Tb pic.twitter.com/qo4k4H54ry — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

« On voulait un entraîneur qui voulait grandir avec le projet »

Depuis sa nomination, Pablo Longoria n’a cessé de défendre le nouvel entraineur de l’OM et cela a encore été le cas lors d’un long entretien accordé à Canal + . « Je peux comprendre les supporters » a confié le président de l’OM. « Tu es qualifié pour la Ligue des Champions, l’entraîneur part. Un entraîneur arrive sans un grand CV, c’est la vérité, mais on voulait un entraîneur qui n’utilisait pas l’OM. On voulait un entraîneur qui voulait grandir avec le projet ». Et ce n’est pas la seule fois ou Longoria est intervenu pour conforter la position d’Igor Tudor.

Longoria joue l’apaisement avec Payet

Voyant la situation s’enflammer entre Dimitri Payet et Igor Tudor, le président de l’OM a souhaité jouer l’apaisement, afin d’éviter d’autres polémiques inutiles à son entraineur. « J’ai toujours dit, Payet est un génie » a poursuivi Longoria, lors de cette même interview accordée à Canal + . « Il a compris que le style de jeu était différent et plus difficile pour un joueur qui prend de l’âge et technique comme Dimitri. On ne peut pas demander les mêmes efforts à Nuno Tavares et à Payet. Mais entre des personnes intelligentes, on peut être d’accord facilement ».

Après avoir réussi à recoller les morceaux avec Guendouzi