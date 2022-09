Foot - OM

OM : Payet écarté par Tudor, Longoria fait passer un énorme message

Après une saison étincelante sous le maillot de l’OM, Dimitri Payet vit un début d’exercice plus difficile, lui qui a connu le banc de touche à plusieurs reprises. De nouveau remplaçant pour affronter Tottenham, le capitaine olympien a reçu un message fort de la part de Pablo Longoria, son président.

Le début de saison de Dimitri Payet est assez étonnant. Capitaine et homme à tout faire de l’OM la saison dernière, le Réunionnais a commencé ce nouvel exercice sur le banc de touche. Un rôle inédit pour Payet qui n’avait plus l’habitude de regarder ses coéquipiers depuis le bord du terrain. S’il a fait son retour contre Nice et Clermont, Payet est de nouveau remplaçant pour affronter Tottenham.

Igor Tudor le « voit en progrès »

Récemment, Igor Tudor se félicitait des efforts de Dimitri Payet. « Je le vois en progrès, on verra la composition des prochains matchs », expliquait l’entraîneur croate. Cependant, pour la première rencontre de Ligue des Champions contre Tottenham, Igor Tudor a préféré se passer de son numéro 10.

Le soutien précieux de Longoria