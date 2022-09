Foot - Mercato - OM

OM : Critiqué, Igor Tudor a déjà fait oublier Jorge Sampaoli

Publié le 4 septembre 2022 à 21h30 par La rédaction

Arrivé cet été sur le banc de l’OM après le départ prématuré de Jorge Sampaoli, Igor Tudor réalise un très bon début de saison en Ligue 1. Malgré une préparation difficile, les joueurs ont réussi à s’adapter à la tactique mise en place par l’ancien entraîneur de l’Hellas Verone. Au micro de Téléfoot, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout se sont exprimés sur les débuts difficiles du Croate mais aussi sur les nouvelles consignes qui cassent avec celles de son predecesseur.

Après le départ surprenant de Jorge Sampaoli, l’OM a dû trouver un remplaçant et c’est sur Igor Tudor que le club marseillais a jeté son dévolu. Après une préparation difficile, l’entraîneur croate n’entretenait pas les meilleures relations avec ses joueurs et il a même eu quelques altercations notamment avec Jordan Amavi, qui est finalement parti à Getafe. Outre les rapports tendus avec son groupe, les résultats des matchs n’étaient pas satisfaisants avec un bilan d’une seule victoire et les premières vérités commencent à fuiter...

« C’était pour que tout le monde puisse répondre au niveau intensité »

Au micro de Téléfoot , Mattéo Guendouzi s’est exprimé sur les débuts difficiles qu'a vécu Igor Tudor. Il précise que la préparation organisée par le Croate était très compliquée, mais que cela était pour pouvoir répondre à l’intensité qui sera demandée tout au long de la saison. « La prépa a été difficile, mais c’était pour que tout le monde puisse répondre au niveau intensité. Et c’est de très bonne augure pour la suite. » En effet, alors qu’Igor Tudor recevait des sifflets pour son premier match en Ligue 1 au Stade Vélodrome, il a su remettre les choses en place.

Des débuts en Ligue 1 réussi

Très critiqué lors de son arrivée, Igor Tudor réalise pour l’instant un sans faute en Ligue 1. Deuxième à égalité avec le Paris Saint-Germain, l’entraîneur croate a su désormais mettre en place sa tactique et faire oublier Jorge Sampaoli de la tête des supporters marseillais. Après la victoire sur Auxerre (0-2), il a d'ailleurs souhaité envoyer un petity message aux fans de l'OM : « Si les sifflets me paraissent lointains ? Attention, ça peut aussi rapidement changer (rires). Il y a de la passion, beaucoup de monde nous supporte. On va continuer à travailler ».

« C’est un coach qui est basé sur le jeu offensif »