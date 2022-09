Foot - Mercato - OM

OM : Longoria prépare une opération surprenante pour Dieng

Publié le 4 septembre 2022 à 16h30 par Hugo Chirossel

Poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines, Bamba Dieng est toujours un joueur de l’OM. Si son transfert vers l’OGC Nice a été avorté, il n’est pas exclu que l’international sénégalais soit transféré dans les prochains jours. Une nouvelle porte de sortie s’est ouverte devant lui en Belgique, au Royal Antwerp.

Le marché des transferts a fermé ses portes jeudi soir, mais le feuilleton Bamba Dieng n’est pas encore terminé pour autant. L’attaquant de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, est toujours poussé vers la sortie. L’Olympique de Marseille pensait avoir résolu ce dossier lors de la dernière journée du mercato, en l’envoyant à l’OGC Nice. Mais un problème au genou a été détecté lors de sa visite médicale, avortant son départ.

« On regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente »

Le lendemain, Jean-Pierre Rivère s’est exprimé sur ce dossier : « Dieng, ça n’a pas pu se réaliser comme on le souhaitait. Aujourd’hui, on regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente. C’est toujours désolant quand ça se passe comme ça ne serait-ce que pour le joueur. On avait le souhait d’avoir l’opportunité de le prendre. Ce joueur est un sujet qui a souvent été évoqué chez nous. Voilà, ça n’a pas pu se faire comme on le souhaitait. On regarde si on peut le faire un peu différemment, voilà. Je ne peux pas en dire plus . »

Longoria ne cède pas

Présent en conférence de presse vendredi, afin de faire un bilan du mercato de l’OM, Pablo Longoria évoquait « différentes visions médicales » dans ce dossier. Bamba Dieng devait passer de nouveaux examens médicaux, mais le Gym en a profité pour essayer de renégocier les termes de l’accord passé avec les Marseillais. Le président de l’Olympique de Marseille s’est montré ferme : « Dieng est sous contrat avec l'OM, on avait un accord entre clubs, maintenant il est sous contrat. S'il revient il y aura tous les droits de joueurs professionnels mais ça sera une décision du coach (...) Il n'y a pas de colère. On a trouvé un accord hier, le joueur voulait aller à Nice, c'est son choix. Après l'accord, ce n'était pas acté. Il y a d'autres marchés ouverts en Europe . »

Dieng vers la Belgique ?