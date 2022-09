Foot - Mercato

Ronaldo, Depay... Quel a été le plus gros flop du mercato ?

Publié le 4 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Le mercato estival a fermé ses portes le 1er septembre après un été rempli de grandes opérations et de coups d’éclat. Pourtant, il a également été la scène de plusieurs gros ratés et de faux départs comme cela a été le cas avec Bamba Dieng ou encore avec Cristiano Ronaldo, qui a tout fait pour quitter Manchester United. Selon vous, quel a été le plus gros flop de ce mercato ? C’est notre sondage du jour !

Le marché des transferts est souvent une période très appréciée par les suiveurs de football, mais détestée par les entraineurs. Ceux-ci peuvent en effet à tout moment voir leurs meilleurs joueurs s’envoler vers de nouveaux horizons. Pourtant, la situation inverse existe également ! On ne compte plus les joueurs qui étaient destinés à quitter leur club et qui finalement pour une raison ou une autre, ont fait volte-face et sont restés.

L’interminable feuilleton Ronaldo

L’exemple parfait de ce mercato estival est Cristiano Ronaldo, qui a fait des pieds et des mains pour quitter Manchester United cet été. Son agent Jorge Mendes l’aurait proposé au PSG, au Bayern Munich, à Chelsea ou encore au Napoli, mais aucun n’a souhaité bouger pour celui qui a tout de même remporté cinq Ballons d’Or. Même chose pour Memphis Depay, qui a annoncé au FC Barcelone vouloir partir et qui est pourtant toujours un joueur de Xavi.

Neymar et les indésirables du PSG

Viennent ensuite les joueurs clairement poussés vers la sortie et qui sont finalement restés. Au Paris Saint-Germain on retrouve Mauro Icardi et dans une moindre mesure Keylor Navas, qui à la différence de l’attaquant aura un rôle à jouer cette saison dans l’effectif de Christophe Galtier. La situation de Neymar est quelque peu différente, puisque c’est la nouvelle direction qui a semblé vouloir s’en débarrasser. Le Brésilien a toutefois apporté une réponse forte, puisqu’il est peut-être le meilleur joueur du PSG en ce début de saison.

L’incroyable périple de Bamba Dieng

En Ligue 1 et dans les autres grands championnats européens ont peut également retrouver Houssem Aouar, Bernardo Silva, Ruslan Malinovskyi, Adrien Rabiot ou encore Isaac Lihadji, dont le LOSC souhaite absolument se séparer. Mention spéciale pour Bamba Dieng, dont le périple rocambolesque a animé la dernière journée du mercato avec notamment le FC Lorient, Leeds et l’OGC Nice... pour finalement rester à l’OM.



Alors, quel est selon vous le plus gros flop du mercato ?