OM : Comme Balotelli, ces stars auraient pu revenir à l’OM

Publié le 4 septembre 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le profil de Mario Balotelli a été proposé à la direction de l’OM au cours du mercato estival, Pablo Longoria a finalement décidé de ne pas faire revenir le buteur italien, qui avait déjà porté le maillot du club pendant six mois. Flashback sur les autres similaires dans l’histoire de l’OM.

La carrière de Mario Balotelli a été faite de hauts et de bas, mais durant son passage de six mois à l’OM entre janvier et juin 2019, le buteur italien a été plutôt convaincant. Malgré tout, la direction de l’époque avait décidé de ne pas le conserver, et c’est alors que la nette régression sportive de Balotelli débuta (Brescia, Monza, Adana Demirspor puis désormais le FC Sion), mais il aurait pu revenir cet été.

Balotelli a été proposé à l’OM

En effet, comme l’a annoncé Foot Mercato, l’OM ainsi que l’OGC Nice, les deux seuls club de la Ligue 1 à avoir accueilli par le passé Mario Balotelli, se sont vus proposer son profil dans le cadre d’un retour cet été. Résultat des courses : Lucien Favre a décliné, tandis que Pablo Longoria n’a même pas donné suite à cette possibilité pour l’OM.

Drogba aurait pu revenir

Mario Balotelli n’est pas le seul ancien buteur de l’OM à avoir envisagé un retour, puisque Didier Drogba, légende du club depuis son remarquable passage en 2003-2004, l’avait également envisagé au cours de sa carrière : « Il y a eu un moment, après ma première saison à Chelsea, où je voulais retrouver ma zone de confort, c'est-à-dire revenir à Marseille pour être le seul buteur, avec l'équipe à mon service. C'est alors que José Mourinho nous a dit quelque chose de vraiment intéressant. Il parlait de nous, les joueurs. Il disait : "vous savez, si vous voulez être le seul roi, alors repartez dans l'équipe pour laquelle vous jouiez et marquez pour elle. Repartez. Ici, il y a 22 rois. Alors, soit vous l'acceptez et vous travaillez ensemble, soit vous partez, vous revenez d'où vous venez et vous êtes le seul roi avec tout le monde derrière vous », avait confié Drogba à l’époque pour expliquer son retour avorté à l’OM.

Ribéry également

À l’été 2021, alors qu’il s’est retrouvé libre suite à son départ de la Fiorentina, Franck Ribéry a lui aussi été annoncé dans le viseur de l’OM qui avait songé à le rapatrier, mais Pablo Longoria avait finalement démonté cette rumeur en conférence de presse : « C'est une première nouvelle ! (sourire) J'ai du respect pour Ribéry, mais on a déjà des joueurs offensifs. On a Konrad, Luis Henrique, Radonjic... C'est normal que beaucoup de noms sortent. Ce sont des rumeurs, c'est normal. Mais je préfère parler de ce qui est en train d'être bouclé », indiquait le président de l’OM.

