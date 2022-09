Foot - Mercato

Icardi, Dieng, Antero Henrique…Les infos mercato du 3 septembre

Publié le 3 septembre 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Galatasaray pousse pour Icardi, Besiktas débarque

Même si le mercato estival a fermé ses portes en France, il reste une solution au PSG pour se séparer de Mauro Icardi : la Turquie. Galatasaray est toujours en négociations avec le buteur argentin, et le journaliste Abdellah Boulma a indiqué vendredi soir que Besiktas avait également fait son apparition dans ce dossier. En revanche, comme l'a annoncé Sportitalia , Fenerbahçe a tenté de s'offrir les services de Mauro Icardi ce vendredi, mais n'a pas réussi à boucler ce transfert. Après son échec, le club turc s'est tourné vers Michy Batshuayi.



OM : C'est terminé, Bamba Dieng ne bougera pas

Alors que son transfert à l'OGC Nice avait capoté dans les derniers instants du mercato en raison d'un souci détecté à la visite médicale, il était question d'une possible signature de Bamba Dieng chez les Aiglons sous la forme d'un joker après la fermeture du marché. Mais finalement, l'attaquant sénégalais va rester à l'OM : Fabrizio Romano confirme ce samedi que les deux clubs n'ont pas réussi à tomber d'accord. De son côté, L'Equipe indique dans ses colonnes du jour qu'il y a également peu de chances que Dieng rejoigne un club où le mercato est encore ouvert, comme la Turquie ou la Belgique.



PSG : Antero Henrique viré par le Qatar ?

De retour au PSG cet été pour prêter main forte à Luis Campos et participer à la vaste opération dégraissage, Antero Henrique a finalement réussi à se mettre à dos son collaborateur portugais, qui n'a pas du tout apprécié ses choix stratégiques et ses méthodes au cours du mercato. Le malaise serait donc instauré entre Campos et Henrique, et à en croire les dernières révélations de la presse italienne, le Qatar aurait même décidé de ne plus collaborer avec Antero Henrique, que ce soit pour le PSG ou même dans le cadre de ses fonctions à la Qatar Stars League.



