Un malaise Campos-Henrique à l’origine de l’échec pour Skriniar ?

Publié le 3 septembre 2022 à 19h10 par Pierrick Levallet mis à jour le 3 septembre 2022 à 19h14

Lors de ce mercato estival, le PSG souhaitait recruter un défenseur central afin d’apporter de la concurrence aux titulaires dans ce secteur. Luis Campos avait alors jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Cependant, les négociations avec l’Inter ne se sont pas bien passées et le Slovaque est resté chez les Nerazzurri. Une mésentente entre le conseiller sportif du PSG et Antero Henrique serait d’ailleurs à l’origine de cet échec.

Tout au long du mercato, le PSG avait un objectif clair : recruter un défenseur central pour venir concurrencer Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos. Luis Campos avait donc multiplié les pistes et fixé sa priorité sur Milan Skriniar. Toutefois, les négociations avec l’Inter ne se sont pas vraiment bien déroulées et le défenseur 27 ans est finalement resté en Lombardie. Giuseppe Marotta a d’ailleurs salué le travail de la direction des Nerazzurri .

Mercato - PSG : Cette révélation retentissante sur le transfert avorté de Skriniar https://t.co/nzre8V7Q8Q pic.twitter.com/hjnvKQJIoY — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

Le PSG a proposé 70M€, mais...

« Les propriétaires ont fait un énorme travail lors du mercato, se montrant inflexibles quand des offres importantes sont arrivées pour Skriniar » a ainsi révélé l’administrateur délégué de l’Inter au micro de DAZN . D’après Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi se serait chargé personnellement du dossier et aurait accepté de mettre 70M€ sur la table pour Milan Skriniar. Sauf que l’Inter a refusé l’offre du président parisien, comme toutes les précédentes.

Antero Henrique et Luis Campos avaient des avis opposés sur le dossier